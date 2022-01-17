Центр Гамалеи: к концу января заболеваемость ковидом снизится

Заболеваемость коронавирусом в России может пойти на спад в конце января. Такой прогноза дал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Скорее всего, к концу января – началу февраля заболеваемость "омикроном" в России тоже пойдет вниз. Этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражений, который он взял", – сказал эксперт на пресс-конференции.

Альтштейн пояснил: при заражении большого числа людей возникает генетическая нестабильность вируса, и "его инфекционность, скорее всего, снижается".

Специалист напомнил: в начале февраля будет примерно месяц с момента, когда был зафиксирован рост заболеваемости штаммом "омикрон".

"Это примерно такой срок, при котором достигается максимум и начинается снижение. Поэтому я думаю, что у нас в начале февраля будет снижение", – цитирует Альтштейна ТАСС.

Ученый подчеркнул, что "это не повод к расхолаживанию" в плане соблюдения противовирусных мер. Следует понимать, что заболеваемость должна достигнуть максимума, а затем пойти на спад. Сколько еще будет держаться достаточно высокий уровень заболеваемости, точно сказать нельзя, добавил он.

При этом Альтштейн отметил, что вакцинация "хоть и слабо защищает от заражения, но предупреждает смерти людей" и тяжелое течение болезни. Поэтому прививаться от COVID-19 очень важно, указал эксперт.

16 января завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров сообщил, что к началу февраля число случаев заражения ковидом, фиксируемых за сутки в РФ, может вырасти до 65 тысяч. Группа ученых под руководством Захарова выстроила математическую модель, которая позволила спрогнозировать ситуацию с распространением вируса и сделать такой вывод.

Что касается штамма "омикрон", то заболеваемость именно этим вариантом коронавируса в мире выйдет на пик уже в ближайшее время. Об этом сообщили эксперты Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета. Специалисты предполагают, что максимальное число заражений произойдет 22 января.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что в нашей стране выявлено 783 случая заражения "омикроном", 53 процента из них – в Москве.