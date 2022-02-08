РФПИ: на неделе Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном"

Пик заболеваемости "омикроном" в России будет пройден уже на текущей неделе. Такой прогноз сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. К концу февраля Дмитриев ожидает уже значительное снижение новых случаев заболевания коронавирусом.

По мнению главы РФПИ, Россия лучше справляется в вызванной "омикроном" волной заболеваемости, чем ряд других стран. Это, по словам Дмитриева, связано с использованием вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Высокая эффективность российской вакцины против новых мутаций коронавируса подтвердило независимое исследование итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани.

165 тысяч 643 новых случаев заболеваний коронавирусом в России выявлен за последние сутки. Это на 6,2 тысячи меньше, чем днем ранее. За сутки в России были госпитализированы 20 тысяч 185 пациентов, напоминает "Интерфакс".

Омикрон-штамм стал доминирующим в России с 26 января 2022 года. На него приходится 47,9% всех случаев заболевания. Всплеск заболеваемости коронавирусом в стране начался с 13 января. После 17 тысяч 946 новых случаев заболевания днем ранее были зафиксированы 21 тысяч 155 новых пациентов. Следующий подскок заболеваемости был отмечен 21 января. Тогда число заболевших увеличилось сразу на 10 тысяч человек.

Омикрон-штамм был обнаружен в ноябре 2021 году в ЮАР, Ботсване и Израиле. Этот вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19. Но этот штамм уже не требует жестких карантинных мер.