Самоизоляция и больничный: новые правила для заболевших ковидом

Столичный оперштаб сегодня пояснил новые требования для заболевших COVID-19 и для тех, кто с ними контактировал. Итак, если у зараженного отсутствуют симптомы, но тест положительный, срок самоизоляции на дому сокращается до недели. Больничный лист закроется автоматически, без визита в поликлинику.

Новые правила распространяются на пациентов, чей диагноз установили 6 февраля или позже. Те, кто заболел раньше, будут находиться дома 14 дней. А вот тем, кто контактировал с больными, больше не требуется соблюдать режим изоляции. Все больничные, которые выдавали контактным лицам, будут закрыты сегодня, 7 февраля.

Еще одно нововведение касается школ и детских садов. Группы и классы больше не будут закрывать на карантин из-за контакта с заразившимися. Занятия прервут, только если в группе заболело больше 20 процентов детей.

"В основу всех профилактических мероприятий берется самочувствие пациента. Учитывая то обстоятельство, что инкубационный период крайне короткий, пациент уже практически через сутки – максимум через трое после контакта с заболевшим имеет набор стереотипных симптомов, которые мало отличаются от респираторных инфекций, поэтому во главу угла ставится именно этот подход- самочувствие пациента", – пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Кроме того, в Москве усилили мощность телемедицинского центра для беременных с подтвержденным коронавирусом. Врачи постоянно контролируют состояние пациенток. При необходимости беременных направляют на обследования в стационары кратковременного пребывания на базе двух ведущих клиник. Пока цифры заболеваемости в городе довольно тревожные – 15442 новых случая заражения за последние сутки. Но процент госпитализаций небольшой, в основном это пациенты, которые долго не обращались к врачу и не прошли вакцинацию.

"Более 300 коек занято, а коечная емкость составляет 1347 коек, свободные места у нас есть. Имеется хороший резерв. Ситуация достаточно напряженная, мы не расслабляемся. Привитые пациенты, как правило, не поступают, проходят лечение в амбулаторных условиях, и болезнь протекает в легкой форме, а иногда без симптомов. Они просто не замечают, что болеют", – рассказал главный врач городской клинической больницы N67 имени Ворохобова Андрей Шкода.

В условиях быстрого распространения вируса особое внимание сейчас уделяют элементарным правилам безопасности. Горожан просят соблюдать масочный режим. На транспорте ежедневно дежурят сотрудники Роспотребнадзора. Продолжают проверять, как соблюдают правила пассажиры метро, электробусов и трамваев, рейды проходят и на территории вокзалов. Нарушением также считается неправильное ношение маски.