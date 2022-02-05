Роспотребнадзор смягчил коронавирусные правила

В Москве сократили срок лечения больных коронавирусом. Уже с 6 февраля режим самоизоляции можно прекратить после семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19. Об этом заявили в оперштабе. Также в Москве отменили карантин в школьных классах и группах детсадов. Очные занятия возобновятся уже на следующей неделе. На карантин будут уходить, только если в классе из-за болезни отсутствуют больше 20% учеников. И еще, санитарно-эпидемиологические правила обновил Роспотребнадзор. Отменяется карантин для тех, кто контактировал с ковидными больными, а заболевших, которые находятся на лечении дольше семи дней, будут выписывать без контрольного ПЦР-теста.

Врачи и вирусологи внимательно изучают "омикрон". Как показывают наблюдения, инкубационный период данного вариант коронавируса – максимум трое суток. Заболевание развивается очень быстро и так же быстро уходит. По этой причине Роспотребнадзор разрешил выписывать переболевших COVID-19 без отрицательного теста на коронавирус, если лечение пациента длилось неделю или дольше.

"Выделение вируса тоже существенно сократилось. И буквально в первый день может оно начинаться, а в течение нескольких дней уже завершиться. И поэтому такие пациенты быстро становятся неопасными для окружающих, фактически даже быстрее, чем будут получены результаты тестирования", – пояснила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Изучался не только российский, но и международный опыт. Подобные правила вводятся во многих странах. Это прежде всего помогает снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения и избежать лишних, ненужных тестов.

"Исследования российских и зарубежных ученых показывают, что люди, прошедшие вакцинацию, и особенно повторную, или бустерную вакцинацию, защищены от тяжелого течения COVID-19. Поэтому мы рекомендуем всем пройти вакцинацию и ревакцинацию через шесть месяцев, чтобы защититься от неблагоприятного течения COVID-19", – отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

Этим же постановлением глава Роспотребнадзора отменила обязательный карантин для контактировавших с больными. Соблюдать изоляцию им тоже больше не нужно.

Бывает, что пациенты выздоравливают намного быстрее. И такие случаи тоже описаны в постановлении. Тогда нужно будет сдавать повторный тест и дождаться, чтобы отрицательный тест был сдан как минимум через три дня после положительного. Тогда возвращаться в трудовой коллектив уже можно, даже если прошло меньше недели.

При этом специалисты отмечают, что значительная часть населения в России либо вакцинирована, либо переболела коронавирусом ранее, потому "омикрон" переносится легче.

"Сократился вообще период наблюдения за пациентами. И во главу угла в настоящий момент ставится самочувствие пациента. И вот, собственно, Роспотребнадзор регламентирует следующую позицию: для лиц, которые контактировали, в настоящий момент нет необходимости находиться в изоляции на протяжении 7, а раньше 14 дней. И ключевым моментом для того, чтобы индивидуум приступил к трудовой деятельности, к обучению, является самочувствие", – уточнил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Новые правила вступают в силу уже в это воскресенье. Как оформление больничных, так и выписку пациентов будут основывать на новых требованиях.

"Врачи смогут быстрее оказать помощь тем пациентам, кому действительно нужна помощь. Новый порядок оформления больничных листов, принятый для заботы о людях, будет действовать до 15 марта", – предупредил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

Впрочем, важно не путать: при наличии выраженных симптомов болезни сокращать карантин больному никто не станет.