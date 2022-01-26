Карантин сокращается и отменяется, но не для всех

Вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина для тех, кто контактировал с больным ковидом. Если раньше самоизолироваться надо было на две недели, теперь есть несколько вариантов.

Провести дома неделю придется тем, кто вакцинировался или переболел более чем полгода назад.

Те, кто уже сейчас на самоизоляции, придется сидеть на карантине больше недели до даты, которая указана в постановлении.

Наконец, те, кто привился или переболел в течение последних шести месяцев, могут не уходить на карантин вообще. Но при условии, что нет признаков заболевания.

Специалисты отмечают, что самих больных эти меры никак не затронут. Они будут находиться на изоляции вплоть до полного выздоровления. Как заявила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова, такое решение принято в связи с тем, что инкубационный период штаммов "Омикрон" и "Дельта" не превышает недели. При этом в Роспотребнадзоре отметили: сокращение срока самоизоляции до семи дней не повлияет на прочие карантины. Например, в школах, если класс уходит на карантин из-за гриппа, а не из-за коронавируса.

Из-за "омикрона" в разы увеличилась нагрузка на горячую линию. По номеру "122" сейчас можно оперативно узнать, где вакцинироваться или ревакцинироваться, как получить QR-код или к какой поликлинике прикрепиться. Справочные службы работают во всех регионах. Операторам помогает искусственный интеллект. На какие вопросы отвечает виртуальный помощник?