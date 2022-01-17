Корабль НАТО вошел в Балтийское море

Нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море, сообщает эстонский портал ERR. В данный момент он находится у берегов Швеции.

Задача корабля – наблюдение за ситуацией в регионе.

HNLMS Rotterdam представляет собой десантный корабль с посадочной площадкой, он предназначен для осуществления вертолетных операций.

ERR приводит мнение научного сотрудника Шведского колледжа национальной обороны Магнуса Кристианссона. Эксперт полагает, что прибытие корабля связано с наращиванием Россией военной активности возле украинской границы.

"НАТО приспосабливается к агрессивным и непредсказуемым действиям России и активизирует сотрудничество со Швецией и Финляндией в Балтийском море", – считает Кристианссон.

На Западе и в Киеве последнее время звучат заявления о том, что Россия якобы готовится к вторжению на территорию Украины. В Кремле на это уже ответили, что российские вооруженные силы перемещаются по территории своей страны, и это не должно ни у кого вызывать беспокойство. 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что напряженность на границе с Украиной высока, но обвинения в том, что эскалацией занимается Россия, безосновательны.