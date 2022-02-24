НАТО развертывает дополнительные силы на востоке альянса

НАТО приняла решение развернуть дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы у своих восточных границ. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации российских вооруженных сил в Донбассе. Соответствующее заявление опубликовали по итогам экстренного заседания в Брюсселе.

"Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников, – сказано в документе. – Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства".

В альянсе сообщили, что экстренное заседание было проведено в соответствии со статьей номер 4 Вашингтонского договора, которая предполагает проведение консультаций в случае угрозы одной или нескольким странам блока.

"Мы решили, в соответствии с нашим оборонительным планированием защиты всех союзников, предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе, – указано в заявлении. – Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и неэскалационными".

В то же время страны альянса осудили действия России и допущение этих действий со стороны Белоруссии.

"Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, которое является совершенно неоправданным и неспровоцированным. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, а также с народом Украины", – сказано в заявлении.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон призвал провести экстренный саммит стран НАТО. Российскую спецоперацию в Донбассе он назвал катастрофой. Это предложение поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.