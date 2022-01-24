НАТО планирует перебросить дополнительные боевые группы на восток

Североатлантический альянс собирается переправить на восток дополнительные боевые группы. Это заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии.

Столтенберг уточнил, что речь идет о странах Балтии, Польше, а также о юго-восточном направлении. Однако такое решение еще не принято.

При этом генсек альянса заявил, что усиление НАТО на востоке – это оборонительная мера, которая не угрожает России, пишет агентство ТАСС.

"Мы остаемся открытыми продолжать диалог с Россией​​​. В развитие диалога ранее в этом месяце в рамках Совета Россия-НАТО я уже пригласил всех его участников продолжить серию встреч, чтобы обсуждать европейскую безопасность, включая ситуацию по Украине, отношения альянса с Москвой", – добавил Столтенберг.

Помимо прочего, генсек добавил, что офицеры НАТО продолжают оставаться в Киеве. Впрочем, их всего двое.