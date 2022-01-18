Новый перечень медотводов опубликовал Минздрав

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового перечня противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Временный медотвод могут получить заболевшие ОРВИ или инфекционными заболеваниями ЖКТ, а также при обострении хронических болезней.

Бессрочно действует медотвод при аллергии на какой-либо компонент вакцины, анафилактический шок в анамнезе, высокая (выше 40 градусов) температура, судорожный синдром.

При онкологических заболеваниях противопоказана вакцинация "Эпиваккороной" и "Ковиваком". Кормящим матерям и беременным женщинам помимо вышеперечисленных вакцины не рекомендована вакцинация препаратами "Спутник Лайт", "Спутник Лио" и "Спутник М".