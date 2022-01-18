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Ситуация на Украине 25 минут назад

18 января 2022 12:18

Украина опровергла эвакуацию российских дипломатов


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На Украине опровергли сообщения об эвакуации российских дипломатов из Киева и Львова. Ранее газета The New York Times сообщила о массовом отъезде из страны жен и детей дипломатических работников российского МИДа, сообщалось об отправке и сотрудников дипредставительств. Речь шла о посольстве РФ в Киеве и консульстве во Львове.

МИД РФ опроверг эти данные. Позднее и МИД Украины сообщил, что не получал от России информацию об эвакуации дипломатов из страны. Как уточнил пресс-секретарь министерства Олег Николенко, посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

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