Украина опровергла эвакуацию российских дипломатов

На Украине опровергли сообщения об эвакуации российских дипломатов из Киева и Львова. Ранее газета The New York Times сообщила о массовом отъезде из страны жен и детей дипломатических работников российского МИДа, сообщалось об отправке и сотрудников дипредставительств. Речь шла о посольстве РФ в Киеве и консульстве во Львове.

МИД РФ опроверг эти данные. Позднее и МИД Украины сообщил, что не получал от России информацию об эвакуации дипломатов из страны. Как уточнил пресс-секретарь министерства Олег Николенко, посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.