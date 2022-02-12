Заявления МИДов России и Украины

Россия оптимизирует штаты своих загранучреждений на Украине. Основные функции посольства и консульств будут сохранены. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Такое решение принято на фоне опасения возможных провокаций киевского режима или третьих стран.

При этом государственный деятель назвала слухами информацию об эвакуации российских дипломатов на Украине. Об этом успели сообщить некоторые западные СМИ. Захарова обратила внимание на то, что цель таких вбросов — создание прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Канадой и другими странами своих дипломатов и их семей.

В России считают, что Вашингтон и Лондон располагают данными о готовящихся на Украине силовых акциях. Они могут быть направлены на осложнение ситуации в сфере безопасности, написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Тем временем МИД Украины распространил заявление, в котором говорится о готовности Киева к разным вариантам развития событий. Также ведомство отмечает, что в настоящее время критически важно сохранять спокойствие. Нужно избегать действий, которые способны расшатать стабильность.

Ранее некоторые страны призвали своих граждан срочно покинуть Украину. Советник президента США вовсе заявил, что Россия может осуществить нападение во время Олимпиады. Российский посол в Америке Анатолий Антонов считает, что таким образом Вашингтон пытается пустить пыль в глаза.