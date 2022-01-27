Стало известно о планах эвакуации с Украины

МИД России на постоянной основе имеет планы по возможной эвакуации своих сотрудников и граждан страны на Украине на случай любых сложных ситуаций. Об этом сообщил заместитель директора Департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

По словам государственного деятеля, при посольствах есть штабы, которые постоянно разрабатывают планы на случай различных ситуаций. В какой-то степени российская сторона всегда готова. Это необходимо для того, чтобы обезопасить россиян.

Алексей Зайцев обратил внимание на то, что российские диппредставительства на Украине работают в штатном режиме, невзирая на провокации.

Ранее ряд стран решили эвакуировать с Украины своих дипломатов. В частности, речь идет об Австралии, США и Германии.