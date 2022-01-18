Россия надеется, что ФРГ повлияет на Украину

Россия не является стороной конфликта на Украине, неприемлемо выставлять ее таковой, хотя были попытки переложить на Москву ответственность за невыполнение минских соглашений, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что с Германией есть общее понимание безальтернативности минских соглашений.

В ходе пресс-конференции с немецким министром иностранных дел Анналеной Бербок глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что немецкие коллеги смогут повлиять на киевских партнеров. В этом контексте политики обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии в рамках нормандского формата, чтобы активизировалась работа контактной группы, где представлены Киев, Луганск, Донецк.

Ранее Лавров высказался за конструктивные отношения Москвы и Берлина, об этом он заявил перед началом переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Российская сторона намерена преодолеть накопившиеся проблемы с новым кабмином ФРГ, подчеркнул Лавров.