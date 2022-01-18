Заболеваемость коронавирусом в Москве вырастет вдвое

Заболеваемость COVID-19 в Москве на этой неделе вырастет еще в два раза, заявил столичный мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Он подтвердил, что в городе активно распространяется штамм "омикрон", и напомнил, что тяжесть заболевания, вызываемого этим вариантом, меньше, поэтому количество госпитализаций пока практически не растет. Вместе с тем градоначальник считает, что число госпитализированных рано или поздно начнет увеличиваться, поскольку "омикрон" отличается повышенной заразностью.

Говоря о мерах, принимаемых столичными властями в связи с обострением эпидемиологической ситуации, Собянин сообщил, что продлевается режим самоизоляции для пожилых людей, с 18 января будут продлены ограничения по дистанционной работе 30% сотрудников предприятий и организаций.

"Пока система здравоохранения справляется, мы не будем вводить дополнительные ограничения в Москве", – заявил мэр. Он добавил, что новые ограничения будут планироваться только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения.

В этой связи Собянин сообщил, что только за последнюю неделю количество обращений в столичные поликлиники удвоилось. "На этой неделе, я думаю, это удвоение еще раз удвоится. Как это будет в последующие недели, покажет практика. Но очевидно, что нагрузка на поликлиники будет просто колоссальная", – спрогнозировал глава правительства Москвы.

Со своей стороны, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании, что уже разработан план мероприятий на случай роста заболеваемости коронавирусом. Он призвал быть готовыми к любому развитию событий.