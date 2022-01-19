Волочкову порадовала прогулка по Шереметьеву под присмотром полицейских

Скандальную точку в путешествии на Мальдивы поставила балерина Анастасия Волочкова по прилету на родину с отдыха. По некоторым данным, нешуточный скандал на борту лайнера, который произошел сразу после посадки, спровоцировал ее отказ надеть маску.

Пассажиры рейса, прилетевшего во вторник вечером в Москву с Мальдивских островов, сняли инцидент в салоне с участием балерины. Волочкова так упорно отказывалась при выходе из самолета надеть маску, что экипажу пришлось вызвать на борт полицию.

Знаменитость и ее спутник вошли в здание аэропорта в окружении нескольких стражей порядка. Но это пару, похоже, не только не смутило, но даже напротив – сильно порадовало. Все происходящее балерина и сопровождающий ее мужчина снимали на телефон и при этом веселились от души.

Волочкова, в отличие от своего спутника, маску так и не надела. По неподтвержденным данным, на балерину был составлен протокол об административном правонарушении. Эта информация проверяется.