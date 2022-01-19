Дикий Запад и постапокалипсис: в США грабят поезда и голодают

В США новая проблема. Массовые ограбления грузовых поездов. Причем прямо на ходу. Будто вернулись времена Дикого Запада.

С Union Pacific – первой железной дороги через континент – начинался расцвет американского Запада. Тогда его называли Диким. Сейчас он стал напоминать третий мир.

До Голливуда – минут пятнадцать на машине. Но кажется, что сел в машину времени и оказался сразу то ли в лихом прошлом, то ли в мрачном будущем, в оживших декорациях вестерна и мире постапокалипсиса. Это похоже на сцену из фильма катастрофы, тысячи посылок раскиданы по железнодорожным путям…

Те, кто распотрошил коробки, почти не сторонятся съемочной группы. И появление полицейского не очень-то заставляет их трепетать перед законом.

Когда стражей порядка рядом нет, лутинг – так называют в Америке массовые грабежи, – ведут в промышленных масштабах. В Чикаго толпа афроамериканцев на ходу грабит товарный состав. Молодые и не молодые люди, женщины, девушки, даже дети. Вытаскивают все подряд. От автопокрышек и электроники, до обуви, одежды и бытовой химии. В сутки в Америке взламывают по 90 контейнеров.

В Union Pacific признаются: такое творится впервые за 16 лет. За минувший год число ограблений поездов в США выросло на фантастические 356 процентов.

Грабежи поездов в Лос-Анжелесе происходят уже несколько месяцев, совокупный ущерб за последний год составляет 5 миллионов долларов. Люди не получают жизненно необходимые вещи: ковид-тесты, лекарства, маски. Грабителям такое не интересно. Не продашь.

В Union Pacific и охрану нанимали, и даже дроны задействовали. Кого-то даже иногда ловят. Арестованный не нервничает: особых поводов нет. Максимум – ночь на нарах, и снова на свободе, если не доказано, что сумма украденного превышает 1000 долларов.

"После ареста грабители отпускаются на свободу в течении 24 часов. Ура, – иронизирует политический комментатор Бен Шапиро. – То есть спустя всего сутки после ареста эти люди возвращаются к ограблению поездов. И они не какие то криминальные гении вроде Джесси Джеймса: обычные бездомные прыгают на медленно идущие составы, вскрывают вагоны при помощи болторезов и просто грабят поезда. Быть бездомным – это вопрос человеческих свобод. Похоже, что как обычно, политика демократов проваливается по всем фронтам".

Причем – на самое дно. На путях рядом с известным в Лос-Анджелесе районом Скид-Роу – ночлежка американских масштабов, куда съезжаются тысячи бродяг со всех штатов.

Согласно сообщениям, свободное место на складах Лос-Анджелеса заканчивается. Даже если посылку не украдут, получить ее вовремя будет непросто. Склады забиты. В портах пробки из судов. Как результат – голые американских магазинов, на которых шаром покати.

Покупатели уже столкнулись с 7-процентным ростом инфляции за последний год, на это наложились пробки в крупнейших американцах портах, что привело к опустошению полок в некоторых магазинах. Дефицит продуктов вырос на 15 процентов. Из продажи пропадает уже самое элементарное.

"Я хотела купить аспирин, а на полках осталось всего несколько ампул", – говорит пожилая покупательница.

За аспирином хотя бы можно отправиться в другую аптеку. А вот пропавшую посылку никто не вернет. Журналисты, сфотографировавшие пустую коробку, сами пошли по адресу, куда ее должны были доставить. "Я думала, что я получу посылку от своей дочки, но она так и не пришла, – рассказала потерпевшая съемочной группе. – Нам сказали, что она утеряна и мы смирились с этим".

Найти виновного полиция и не пыталась. Шериф, которому показали кадры того, как орудует профессионал, сделал большие глаза."Ого, это что-то новенькое для меня, – признался он. – Ничего себе, мы кого-нибудь направим разбираться с этим".

Выехать пришлось. Из-за мусора на путях произошло крушение. Уже есть первые жертвы. Пара латиноамериканцев, воровавших пиво из товарных поездов, уходя от погони, врезалась на свое минивэне в складские ворота. Все случилось в Канаде, в провинции Онтарио, на границе со штатом Нью-Йорк.

В крупнейшем городе США в районе Куинс проживал и абсолютный рекордсмен по числу ограблений, некий Исаак Родригес. Родригес орудовал в аптеках у всех на виду. Забирал все подряд – от детских смесей до лосьонов для тела. Арестовывали его 46 раз, столько же отпускали, а за решетку отправили из-за его же собственной оплошности. Родригес забыл, что судья запретил ему появляться на улице, где он в итоге повторно совершил кражу.

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