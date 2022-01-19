Россия надеется на помощь Турции в вопросе с Украиной

Если Турция сможет повлиять на Украину и сподвигнуть ее выполнять Минские соглашения, Россия будет это только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести в его стране переговоры президентов России и Украины.

"Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине", – сказал Песков.

Он отметил, что основные разногласия между Москвой и Киевом связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей с украинской стороны. "Место же проведения каких-либо контактов – это вторично", – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Предложение Эрдогана лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому посетить с визитом Турцию и встретиться "для обсуждения и урегулирования разногласий" озвучил 19 января официальный представитель главы турецкого государства Ибрагим Калын. Он заверил, что Анкара готова сыграть любую роль в снижении напряженности между Москвой и Киевом.

Калын также сообщил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским.