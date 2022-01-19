Озвучены причины задержания главврача больницы "Матросской тишины"

Следствие считает, что главный врач больницы столичного следственного изолятора "Матросская тишина" получал взятки за фальсификацию диагнозов заключенных, об этом сообщает РИА Новости, ссылающийся на СК.

Правоохранители полагают, что тем самым руководитель учреждения способствовал освобождению лиц, которые содержались в СИЗО. Происходило это за счет принятия заведомо незаконных решений о наличии у них тяжелых заболеваний.

По версии стражей порядка, фигурант расследования получал незаконный доход в период с 2020 по 2021 годы. В настоящее время известно о восьми эпизодах противоправной деятельности.

Напомним, что о задержании главврача изолятора № 1 стало известно в среду, 19 января. Ему инкриминируют преступления, предусмотренные статьями о получении взятки и превышении должностных полномочий.