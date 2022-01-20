Яков Кедми: Америка спасла Украину

"Когда была война во Вьетнаме, что американцы последние два года искали причины, доказывали, почему они должны воевать и "защищать" Вьетнам. Им нужно было сохранить лицо, – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" израильский эксперт Яков Кедми, бывший руководитель одной из национальных спецслужб. – Когда они уходили оттуда, они обещали, что, мол, ничего страшного, быстро переобулись".

По его мнению, есть такой вариант насчет сегодняшних договоренностей между Россией и США по Украине и остальным вопросам безопасности: американцы готовят дымовую завесу, которая покроет их согласие на российские предложения, чтобы грамотно подать все это своим избирателям.

В США могут сказать примерно так, считает израильский эксперт: мы пошли на эти тяжелые соглашение, спасая Украину, иначе туда бы вошли российские войска.

"Им нужен аргумент, чтобы оправдаться", – заявил Яков Кедми.

Что касается вопроса, а что будет, если российские войска все же войдут на Украину, эксперт предположил следующее: "Когда киевский режим рухнет, российские войска будут нужны, чтобы спасти от гнева украинского народа революционеров с майдана и экстремистов, потому что их будут убивать свои же".

"Их будут убивать в подворотнях, вешать на столбах, сдирать шкуры. Украина не простит заживо сожженных в Одессе; за все унижения и зверства народ учинит самосуд, и только Россия защитит этих убогих", – считает Яков Кедми.

Если начнется военный этап на Украине, насколько долгим он будет и каков может быть сценарий развития событий на этот вопрос Яков Кедми ответил чуть ранее в эфире программы "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим".