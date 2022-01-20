Расследование гибели российских журналистов в ЦАР не завершено

Убийство трех россиян в Центральноафриканской республике СК намерен довести до конца, сообщил новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

В 2018 году во время журналистского расследования были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Журналисты передвигались по опасной трассе ночью и без охраны​​​. Их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

Позднее стало известно, что в Африке представители российской прессы оказались, выполняя заказ Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

И правительство ЦАР, и следственные органы РФ намерены довести расследование трагедии до конца, цитирует Бикантова РИА Новости.