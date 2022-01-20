Делающих провокационные снимки на фоне храмов призвали пожалеть

За провокационные снимки у религиозных сооружений нужно людей жалеть, считает руководитель пресс-службы Совета муфтиев России (СМР) Гульнур Газиева. А еще — обращаться к их семье, не давшей правильного воспитания.

Ранее по соцсетям разошелся ролик с девушкой, позирующей у Московской соборной мечети в белье, чулках и балаклаве. Сейчас у мечети все спокойно. Газиева отметила, что не видела съемки, но призвала пожалеть этих людей. И предложила обратиться к родственникам, которые не дали своим воспитанникам конструктивного занятия, чтобы они обратились к специалистам по лечению эксгибиционизма. Такие выходки блогеров демонстрируют их духовную пустоту, добавила Газиева в разговоре с РИА Новости.

Ранее муфтий столицы Ильдар Аляутдинов назвал произошедшее провокацией и показателем духовно-нравственной деградации общества и призвал правоохранительные органы обратить внимание на эту выходку. По данным некоторых СМИ, инициатором мероприятия выступила некая Мария К., позиционирующая себя в качестве специалиста по продвижению в соцсетях.