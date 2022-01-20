Полиция начала проверку после эротической фотосессии у мечети в Москве

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались откровенной фотосессией на фоне Московской соборной мечети.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, в настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, что в четверг, 20 января, в социальных сетях появилось видео, на котором была запечатлена позирующая у религиозного здания девушка в нижнем белье, чулках и балаклаве, скрывающей лицо.

Попавшие в объектив события вызвали возмущение среди мусульман, а муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал произошедшее провокацией и призвал правоохранителей разобраться в ситуации.