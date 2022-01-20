Петербургский суд постановил арестовать убийцу Игоря Талькова

Петроградский районный суд постановил арестовать фигуранта уголовного дела об убийстве Игоря Талькова, об этом в четверг, 20 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в октябре 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" Валерий Шляфман, являвшийся директором пострадавшего, отобрал револьвер "Наган" у Игоря Малахова, представлявшего интересы певицы Азизы, и выстрелил в него, однако пуля попала в Талькова, от полученного ранения певец скончался на месте.

Конфликт, разгоревшийся в гримерной Талькова и закончившийся смертью последнего, произошел из-за спора об очередности выступления артистов.

Известно, что в ходе противостояния Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу и повалили его на пол, после чего оружие и оказалось в руках убийцы.

После этого Шляфман пытался запутать следствие, утверждал, что выстрел был сделан Игорем Малаховым, спрятал орудие преступления, и пытался повлиять на показания свидетелей.

Через некоторое время он покинул Россию и переехал в Израиль, откуда, по данным стражей порядка, он не выезжал с начала 90-х годов минувшего века.

Отмечается, что Валерий Шляфман находится в международном розыске, и теперь, в случае его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ, он будет незамедлительно арестован на два месяца.