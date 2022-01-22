Минздрав РФ – о мутации "омикрона" и способах защиты от коронавируса

В Великобритании выявили мутацию штамма "омикрон". Она распространяется еще быстрее. Этот вирус зафиксирован уже в 40 странах. Где именно появился, пока неизвестно.

В России за сутки зарегистрировано почти 50 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19, это новый максимум. При этом доля госпитализаций сокращается. Так, в Москве лечение в стационаре проходит менее семи процентов от количества заболевших.

Штамм "омикрон" зафиксирован уже в 60 регионах Российской Федерации.

В Министерстве здравоохранения России в очередной раз напомнили об элементарных мерах защиты от коронавируса. О них рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он напомнил, что при нахождении в закрытых помещениях и при контактах с другими людьми необходимо использовать медицинские маски и респираторы. Также надо часто и тщательно мыть руки, обрабатывать их антисептиком. По возможности, следует избегать посещения мест с большим скоплением людей. Если избежать посещения невозможно, не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции.

Эти профилактические меры помогут снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, напомнил Алексей Кузнецов. Также он добавил, что необходимо пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от COVID-19. Данные российских и зарубежных исследований подтвердили, что вакцина "Спутник V" в сочетании с ревакцинацией "Спутником Лайт" через полгода обеспечивают надежную защиту от тяжелого течения заболевания.