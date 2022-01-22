Хуже наркотиков: чем опасны капли от насморка

По статистике, взрослый человек три-четрые раза в год испытывает симптомы насморка – ринита. Дети могут демонстрировать такие симптомы пять-восемь раз в год. Принято связывать ринит с простудой, однако на самом деле это инфекционное заболевание, вызванное вирусом.

В 50-60 процентах случаев виной всему риновирус, еще в 10-15 процентах речь идет о коронавирусе, но не о SARS-CoV-2, пандемию которого человечество переживает сейчас. Как рассказал в программе "Доктор Мясников" на медиаплатформе "Смотрим" врач Александр Мясников, имеется в виду один из коронавирусов, известных еще с 1960-х годов.

Так или иначе, столкнувшись с насморком, мы хотим быстрее избавиться от неприятного симптома и начинаем применять сосудосуживающие капли или спреи.

"Вы капаете и вам помогает. А ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики", – отметил Мясников. По его словам, после окончания действия капель симптом возвращается, и человек переносит его еще более тяжело.

"Это называется медикаментозный ринит, который вызывает серьезные проблемы, потому что потом надо принимать гормоны, надо принимать специальное лечение на протяжении недель", – предупредил Мясников.

В этой связи сосудосуживающие капли нужно принимать не более трех-пяти дней подряд.

Ощущение заложенности носа может быть побочным эффектом при приеме некоторых видов лекарств. К ним относится силденафил – препарат для лечения эректильной дисфункции, а также противовоспалительные – ибупрофен, диклофенак; эстроген и препараты, применяемые при гормонозаместительной терапии, тоже могут вызвать такой эффект. Стоит обратить внимание и на лекарства, применяемые при гипертонии: эналаприл, каптоприл, лизиноприл.

"Если у вас постоянно заложен нос, вам тяжело дышать, вы храпите ночью, у вас течет из носа или у вас зуд в носу (кстати, зуд в носу – это типично для аллергии), подумайте о лекарствах", – указал врач.

Причиной ринита могут быть многие хронические заболевания, например, болезни щитовидной железы. Также есть риниты, которые провоцируются определенными пищевыми продуктами.

Кстати, определить по цвету выделений из носа, чем именно вызван насморк, не получится. Не обязательно зеленые выделения свидетельствуют о бактериальном происхождении ринита, а бесцветные – об аллергии. Так что если заложенность носа и насморк наблюдаются более семи дней подряд, следует обратиться к врачу и найти настоящую причину заболевания.