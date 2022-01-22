Брак с браком: мошенники продают красивую дату за миллионы

Брак заключается на небесах и не продается по объявлениям, но то ли любовь действительно слепа, то ли невесты с женихами пошли алчные, а желающих обручиться в зеркальную дату предостаточно.

Встреча у Щербинского ЗАГСа Москвы. Вчерашние жених и невеста сегодня в ссоре. Их лодка разбилась о семейный бюджет. Несостоявшийся муж Иван решил продать будущую свадьбу. Вернее, красивую дату торжества – 22.02.2022. Молодые люди еще в декабре подали заявление на это число. Но брак, похоже, оказался по расчету.

Мы встречаемся с Иваном и Татьяной в рамках журналистского эксперимента. Позвонили по номеру в объявлении о продаже красивой даты и решили выяснить, чем закончится эта авантюра. За цифру с шестью двойками парочка запросила 400 тысяч рублей. Но в ЗАГСе расчетливых "Купидонов" не приняли.

- Так нельзя! Новости смотреть меньше надо! Это называется барыжить – мошеннические действия!

- Поменяться хотим просто.

- Ну невозможно это сделать!

- Почему?

- Потому, что!

Сотрудница ЗАГСа настолько рассердилась, что, похоже, забыла о молодоженах, которых расписывала в тот момент. Новобрачные удивленно смотрели на непрошеных гостей. А незадачливые продавцы Иван и Татьяна печально побрели на выход. При виде телекамеры настроение парочки совсем испортилось. Невеста тут же испарилась, жениху пришлось оправдываться.

- Скажите, пожалуйста, а вы с чего вдруг решили, что это можно, и что этим можно торговать?

- А что тут такого?

- Вы признаете, что вы хотели продать?

- Нет, я вам хотел уступить.

- Вы заранее бронировали схему?

- Нет.

- Вы понимаете, у меня финансовые проблемы, и с девушкой так получилось.

Иван и Татьяна – далеко не единственные торговцы семейным счастьем в интернете. На этой неделе сайты объявлений пестрили предложениями о продаже красивой даты для регистрации. Ведь ровно за месяц пары обычно и подают заявления. Разброс цен впечатляет. В крупных городах просят миллионы, в регионах поменьше – суммы поскромнее. Сайты блокировали подобные предложения, но на их месте появлялись новые. Иван из подмосковного Реутова готов был уступить свое место в ЗАГСе за пять миллионов рублей, журналисты сторговались до двух.

Алчного жениха из Реутова тоже ждало разочарование. В ЗАГСе категорически отказались подменять женихов и невест. Для многих женихов и невест в таком важном деле как свадьба мелочей не бывает. Идеально должно быть все – аксессуары, обувь, платье. А теперь еще и дата. Некоторые настолько погружаются в процесс, что теряют голову и легко попадают в сети мошенников. Похоже, они даже не задумываются, чем может обернуться такой брак по расчету.

Москвичка Марина получила предложение руки и сердца в Новый год. Она сразу поняла – грядет невероятное событие. 22 февраля 2022 года – не просто красивое число – это палиндром – в обе стороны читается одинаково. Следующий такой день наступит лишь в новом тысячелетии – 30.03.3033 и вряд ли любовь выдержит такое испытание временем. Влюбленные решили воспользоваться моментом, но в столичных ЗАГСах мест уже не осталось. Видимо, все разобрали алчные женихи и невесты. Марина и ее избранник собрались ехать за счастьем в деревню.

"Мы даже рассматривали другие регионы. Нашли города Киржач и Собинка они готовы были предоставить эти услуги. Это было бы наверное интересное воспоминание. Для новой семьи", – говорит жених.

Александру и Марине повезло. Московские ЗАГСы из-за небывалого ажиотажа решили продлить работу до девяти вечера. Появилось 100 новых слотов. Таким образом в столице будут бороться с мошенниками, которые продают дверь в семейное счастье, словно картошку на базаре. В ЗАГСах поясняют – обмена быть не может. Этого просто не допустит система.

"В случае отказа пары от регистрации брака данное заявление не аннулируется и слот не освобождается он закрепляется за парой и пара может передумать и в назначенный день приехать на регистрацию брака . Это мошенники, это обман", – пояснила заместитель начальника дворца бракосочетания №4 управления ЗАГС Москвы Марина Зверева.

В погоне за цифровой магией, многие пары, похоже, не догадываются, что вместо криков "горько" их ждет горькое разочарование и потеря денег, отданных аферистам.

"Действия таких продавцов могут носить в себе признаки преступления. Если лица получили деньги, то в таком случае речь может идти о преступлении "мошенничество", – сказал адвокат Михаил Николаец.

Парадокс, но ажиотаж вокруг красивой даты не оценили и нумерологи. Видимо, даже они втайне верят, что браки совершаются на небесах.

"Мы хотим понты, мы хотим какое-то особенное значение. Наоборот, избыточность двоек, избыточность благодати дает жадность. Наоборот может привести к тому, что люди начнут ссориться, конфликтовать", – отметила нумеролог и эзотерик Дарья Миронова.

Участникам нашего эксперимента Ивану и Татьяне из Москвы – красивая дата уже принесла несчастье. Брак еще не заключили, а отношения уже развалились. Но их разбитую чашку еще возможно склеить. 22.02.2022 пару по-прежнему будут ждать в ЗАГСе. В надежде, что брак по расчету превратится в брак по любви.