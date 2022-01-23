Счетчик тикает: Россия не будет бесконечно ждать ответа Запада

Россия не будет бесконечно ждать от США и НАТО ответа на предложения по гарантиям безопасности, заявил Константин Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене.

"Счетчик тикает​​​. Уже сказали наши руководители, что вопрос идет не о месяцах, вопрос идет даже не о неделях. Мы ждем письменного ответа. Надеюсь, что мы его получим на следующей неделе", – сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".

Гаврилов предупредил, что если Запад проигнорирует требования, то Россия "сделает выводы и будет защищать свою безопасность в Европе другими средствами и методами".

"И это почувствуют на своей шее и европейцы, и американцы", – добавил дипломат.

В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует отказаться от расширения НАТО на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз близ российских границ. Между представителями России и США прошли несколько встреч, посвященных гарантиям безопасности.

В МИД России заявили, что Белый дом вместо ответа запустил крайне токсичную пропагандистскую кампанию, представляющую Россию как "агрессора, врага цивилизованной Европы и угрозу международной стабильности".