Семьи госслужащих США покидают Украину

Госдеп США разрешил своим госслужащим добровольно покинуть Украину и приказал уехать из страны членам семей представителей дипмиссии.

"Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней", – сообщили в диппредставительстве.

Решение госдеп мотивирует "постоянными усилиями России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих на Украине".

США также советуют своим гражданам не путешествовать на Украину "из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины" и COVID-19.

Находящимся на территории страны американцам, США советует кроме помощи диппредставительства полагаться на собственные силы и коммерческие варианты для выезда из Украины.

Также госдеп посоветовал гражданам США не ездить в Россию, ссылаясь на "непредсказуемую" обстановку на российско-украинской границе и ситуацию с ковидом.

Москва опровергает информацию об агрессии по отношению к Украине, заявляя, что нападать ни на кого не собирается. А обвинения Запада – это повод для НАТО усилить продвижение на Восток.