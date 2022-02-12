Вашингтон заявил, что Киев отнесся к его решению с пониманием

Американские власти велели большей части сотрудников посольства США в Киеве немедленно покинуть Украину, сообщил представитель Белого дома высокого ранга на брифинге 12 февраля. При этом он отметил, что США не закрывает посольство и не приостанавливает его работу.

Однако, продолжил чиновник, американское диппредставительство в Киеве приостанавливает предоставление большинства консульских услуг. "Ограниченный объем экстренных консульских услуг" будет предоставляться из Львова.

Что же касается регулярных консульских услуг, граждане США, находящиеся на Украине, смогут получить их в американских дипмиссиях в соседних странах, пояснил представитель администрации.

Чиновник заявил, что украинские власти отнеслись к такому решению США с пониманием, хотя и не обязательно разделяют американские оценки ситуации в сфере безопасности.

"Украинцы понимают, почему мы предпринимаем эти шаги, даже если не все из них обязательно соглашаются с нашей оценкой угроз, с нашей оценкой того, в какой степени потенциальный конфликт неизбежен", – сказал представитель Белого дома.

По данным РИА Новости, опасаясь российского "нападения", большая часть персонала посольства уезжает из Киева, как на родину, так и во Львов, выбранный за его близость к западным границам Украины.

Американский чиновник уточнил, что большинство сотрудников посольства США на Украине вернутся домой. Многие из них продолжат работать по украинской тематике из-за океана, передает ТАСС.