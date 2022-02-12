Посольство США подтвердило данные об эвакуации с Украины

Государственный департамент США приказал американским дипломатам, не занимающим критических должностей, эвакуироваться из посольства в Киеве. Госдеп, сказано в сообщении посольства США на Украине в Twitter, допускает "возможность значительных военных действий".

Дипработники США далее заявили, что продолжат поддерживать "безопасность и демократию на Украине".

Посольство США в Киеве с 13 февраля приостанавливает оказание консульских услуг. Частично такие услуги продолжат оказывать во Львове, пишет "Интерфакс".

Тем временем, глава представительства ЕС на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас заявил о своем желании остаться в Киеве. Маасикас принял такое решение, несмотря на эвакуацию части европейских дипломатов из столицы Украины.

Власти Испании готовы эвакуировать персонал своего посольства в Киеве, он пока не видят необходимости в этом.

В свою очередь, МИД Швейцарии рекомендует гражданам не совершать поездок на Украину, не имеющих срочного характера. Гражданам Германии дали такой же совет.

Бельгийские дипломаты призвали граждан страны покинуть Украину. В Брюсселе отметили, что эвакуация в случае военных действий не гарантирована.

Швеция пока не собирается эвакуировать своих граждан из Украины, но призывает их срочно покинуть страну в случае опасности, пишет ТАСС.

Посольство и генконсульства Грузии в Киеве, Одессе и Донецке перешли на чрезвычайный режим работы.

Власти Кувейта рекомендовали подданным эмирата покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну.

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