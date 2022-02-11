Заявление Байдена вызвало панику и в Европе, и в Азии

Президент США Джо Байден призвал граждан Америки покинуть территорию Украины, причем как можно скорее. Об этом Байден заявил в интервью телеканалу NBC.

При этом президент сообщил, что Пентагон не станет помогать эвакуации американских граждан, и им придется уезжать с Украины самостоятельно.

Впрочем, твердой уверенности, что Байден имел в виду именно Украину, нет, особенно после того, как президент США попытался описать американские планы и действия в Афганистане.

"Не было возможным для нас объединить Украину, то есть Ирак, о, Афганистан. Это было нереально", – сказал американский лидер.

Заявление Байдена немедленно вызвало приступы паники в некоторых мировых столицах. Как можно скорее покинуть украинскую территорию своим гражданам рекомендовали Нидерланды, призыв уехать получили граждане Японии, а власти Южной Кореи вообще запретили поездки на Украину.

У киевских политиков на этом фоне все меньше получается вести себя адекватно ситуации. Глава украинского МИД Кулеба вечером дал России 48 часов на то, чтобы она разъяснила, что ее войска делают недалеко от украинской границы. После истечения этого "ультиматума" Кулеба грозит созвать чрезвычайную встречу стран-участниц Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.