Киевский ультиматум: у Москвы есть 48 часов

В Москву поступил запрос от Украины о некой "военной деятельности" РФ вблизи украинских границ. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в документе в частности упоминается "временно оккупированный Крым". Украина просит в течение 48 часов предоставить детальные разъяснения. Он сослался на механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу.

В случае отсутствия ответа в означенные сроки или если ответы украинская сторона сочтет недостаточными и ненадлежащими, Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение.