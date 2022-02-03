Россию призвали дать Европе гарантии безопасности

Требовать гарантий безопасности от России призвал Евросоюз глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. В ведомстве сообщили, что украинский министр поучаствовал в переговорах министров иностранных дел "Бухарестской девятки" НАТО (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия).

Сообщается, что Кулеба проинформировал коллег о "концентрации российских войск" близ украинской границы, при этом участники встречи отметили: действия России "угрожают безопасности стран Центральной Европы и евроатлантическому пространству".

По словам Кулебы, именно евроатлантическое сообщество должно задавать России вопросы о гарантиях безопасности, а не наоборот. Украинский министр уверен: от России требуются объяснения того, как Москва понимает свои обязательства не усиливать свою безопасность за счет безопасности других – например, за счет Украины.

По данным МИД Украины, ряд стран "Бухарестской девятки" по запросу Киева готовят решения, которые помогут "усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины", передает РИА Новости.

Тем временем в МИД Австрии сообщили, что Вена будет тесно координировать ответ на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова по теме неделимости безопасности с партнерами страны по Евросоюзу. При этом Австрия приветствует все дипломатические усилия, способствующие деэскалации ситуации, передает ТАСС.