Такого не было со времен холодной войны: заявление НАТО о России

НАТО наблюдает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

После встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски 3 февраля он заявил, что в Белоруссии будут развернуты, по оценкам НАТО, боевые части численностью 30 тысяч человек, подразделения спецназа, новейшие истребители, включая Су-35, ракетные системы "Искандер" и комплексы ПВО С-400.

"Все это происходит параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил РФ", – сказал Столтенберг. Он призвал Россию "к деэскалации", пишет ТАСС.

Генсек НАТО также написал в Twitter, что поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о кризисе вокруг Украины. Столтенберг отметил, что все союзники по НАТО согласны с "важностью диалога и сдерживания" в отношении России.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что белорусско-российские учения на юге республики важны на фоне действий НАТО и Украины. Шойгу со своей стороны позитивно оценил действия по переброске российских военных сил в Белоруссию, сообщает агентство БелТА.

Венгерский премьер Орбан 1 февраля в Москве провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.