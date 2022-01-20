США не планируют отправлять войска на Украину

В случае "российского вторжения" на территорию Украины Америка не планирует отправлять туда свои войска – с таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Как пишет агентство Associated Press, война с Россией была бы огромной авантюрой для США. Особенно если принять во внимание общую нестабильность в регионе. Отправка войск может вызвать дальнейшую эскалацию конфликта "до пугающей степени риска обмена ядерными ударами".

Развязывание войны против России на Украине может привести к тяжелым человеческим жертвам, отмечает издание. К тому же в последнее время Байден пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности.

Однако бездействие США может означать согласие с будущими действиями России в отношении других стран Восточной Европы, например, бывших республик СССР Эстонии, Латвии и Литвы, заключается в статье.