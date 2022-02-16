Джо Байден: США и НАТО не угрожают России

Джо Байден выступил с обращением к нации по ситуации на Украине. Президент США по-прежнему настаивает, что нападение России еще возможно. При этом Байден подчеркнул, что согласен с предложением Москвы идти путем дипломатии.

"США и НАТО не угрожают России. Также, как и Украина. У нас нет ракет на Украине. И мы не планируем их там размещать. Мы не хотим дестабилизировать обстановку. Россия – не наш враг. Я не верю, что люди России хотят кровавой разрушительной войны с Украиной, с которой у них настолько глубокие связи – исторические и культурные. 77 лет назад мы вместе сражались и победили в худшей войне в истории", – заявил Джо Байден.

"Мы готовы продолжать дипломатические усилия на высшем уровне, чтобы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с Россией и нашими европейскими партнерами", – отметил лидер Соединенных Штатов.

"Мы не отправим американских военных на Украину в случае конфликта, мы предоставили им вооружение, разведданные, советников, чтобы они могли защититься сами. Но в случае нападения на американцев на территории Украины, мы ответим.

Мы должны дать дипломатии все шансы на успех. США внесли свои предложения по безопасности в Европе. Это и новые меры по контролю над вооружениями, и меры по стратегической стабильности. Эти меры относятся ко всем сторонам. Равно к НАТО и России. Если мы добьемся конкретных шагов, мы сможем установить общую безопасность", – подчеркнул американский президент.