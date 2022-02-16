Несостоявшееся вторжение: реакция США, НАТО и прессы

Тиха украинская ночь, но не спится американским журналистам. В ожидании придуманного ими самими вторжения до рассвета не смыкали глаз в львовской (кто бы мог подумать) студии CNN. Каждый час ждали включение с киевской крыши, куда, видимо, забрались, чтобы получше разглядеть российские танки.

"Наши корреспонденты прямо сейчас находятся на месте событий в Украине, в Москве и в Вашингтоне, чтобы осветить эту историю, которая держит мир в напряжении…" – вещает CNN.

Всю эту истерику начал Белый дом. Потом она передалась прессе, а сейчас, получается, вернулась обратно. Вот и обращение по поводу Украины еще утром не значилось в графике Джо Байдена, но днем, видимо, вспомнили, что на носу то самое 16 февраля. День, который с помощью утечек, в Вашингтоне некоторое время назад стали выдавать за день начало войны. В итоге президент США все же пошел обращаться к американской нации и так увлекся, что обратился сразу к двум. К российской тоже.

"Штаты и НАТО не представляют угрозы для России. Как и Украина. Ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине. И нет планов размещать их там. Мы не нацелены на народ России и не стремимся к дестабилизации России. Обращаясь к гражданам России: вы не наши враги", – сказал Байден.

Впрочем, теплые слова Байден тут же взял и обратно. Причем несколько раз. И когда заявил, что не видит признаков деэскалации на границе – хотя российские войска официально возвращаются с учений. И когда вновь пригрозил России санкциями. Речь и о банках и о Северном потоке-2, который американский президент вновь пригрозил непонятно как остановить. Из плюсов – объявленный курс на дипломатию.

"Президент Путин и я согласились, что наши представители должны наряду с европейскими партнерами и союзниками работать над дипломатическим урегулированием ситуации. Вчера российское правительство публично предложило продолжать дипломатию, я согласен, мы должны использовать любую дипломатическую возможность. Соединенные Штаты выдвинули конкретные идеи для установления безопасности в Европе. Мы предлагаем новые меры по контролю над вооружениями, по прозрачности и по стратегической стабильности. Эти меры будут распространяться как на все стороны НАТО, так и на Россию", – заключил Джо Байден.

Темы, перечисленные Байденом, важны, но самая главная тема касается продвижения НАТО к российским границам. И тут никаких подвижек нет. У Джен Псаки на брифинге специально уточняли.

- Канцлер Германии заявил сегодня, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке. Вы бы также охарактеризовали это со стороны Белого дома? – спросил журналист.

- Я думаю, что вы слышали президента, и что он заявил, что точка зрения Соединенных Штатов заключается в том, что нации имеют право на суверенитет, на территориальную целостность, свободу определять свой собственный курс и выбирать, к кому им примыкать. Поэтому мы, Соединенные Штаты, никогда не будут оказывать давление на какую-либо страну, чтобы она вступала или не вступала в глобальный альянс, – ответила Джен Псаки.

То, что на ту же Украину в последние несколько недель Запад без стеснения давит, пытаясь убедить в неизбежности российского вторжения, никого из них не смущает. Но войны нет и генсеку НАТО нужно переобуться на лету.

"Мы сейчас видим, что у России есть возможности для полномасштабного вторжения в Украину. Но могут также быть и другие виды агрессивных действий, более ограниченное военное вторжение, подрывная деятельность, попытки свергнуть правительство Украины или крупные и очень разрушительные кибератаки. Мы должны быть готовы ко всему этому. И мы также должны быть в состоянии идентифицировать и фактически привлечь Россию к ответственности, даже если она сделает что-то, что не является полноценным вторжением", – заявил Йенс Столтенберг.

Не успел Столтенберг припугнуть российскими кибератаками, как неизвестные хакеры атаковали и положили сайты украинского Минобороны, ВСУ, а также нескольких крупных банков. Потрясающее совпадение. В киберпространстве легче всего воевать под чужим флагом. А там можно и санкции. Республиканцы со своими тут как тут.

"Я надеюсь, что администрация не собирается ждать до начала вторжения, чтобы закрутить гайки и ввести реальные санкции против русских. Сейчас, возможно, уже довольно поздно", – считает Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате США.

Политических оппонентов, которым так не терпится поучаствовать, Байден, однако уже предупредил все в том же обращении. Антироссийские санкции Запада по Западу могут и ударить. Например, ростом цен на бензин. Но республиканцев это не смущает. Даже наоборот. Это ведь еще один удар по рейтингу американского президента.

Представленный республиканцами законопроект не содержит ничего нового. Рассерженные демократы назвали его однопартийным позерством. Взять хотя бы название "О бескомпромиссной защите европейской территории". В англоязычном варианте аббревиатура названия – NYET – произносится, как русское "нет" с американским акцентом.