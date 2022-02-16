Западные СМИ всю ночь ждали "вторжения" России, но не дождались

Сразу после переговоров лидеров России и Германии ситуацию вокруг Украины по телефону обсудили Эммануэль Макрон и Джо Байден. Стороны вновь затронули тему санкций в отношении России, но всё же выразили надежду, что военной конфронтации удастся избежать. Именно об этом – о дипломатическом разрешении конфликта – и говорили накануне Владимир Путин и Олаф Шольц. И для этого, по словам президента России, Запад в первую очередь должен соблюдать все существующие договорённости.

"Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда – послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", – заявил президент России.

"Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут, а примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно", – подчеркнул Владимир Путин.

И несмотря на очевидные разногласия, Берлин тоже готов к диалогу. Как отметил Олаф Шольц, дипломатические возможности сегодня не исчерпаны. Обсуждать проблемы готова не только Германия, но и некоторые из членов альянса в Восточной Европе. К примеру, Польша предлагает возобновить диалог по безопасности.

"Этот диалог будет вестись в духе взаимопонимания и взаимного признания принципов, которые мы согласовали совместно в рамках ОБСЕ. К этим принципам относятся нерушимость и неприкосновенность границ и территориальная целостность всех государств, в том числе и Украины. Давайте обсуждать эти вещи в рамках диалога, мы не должны зайти в тупик, который обернётся бедой для нас всех", – заявил Олаф Шольц.

С обращением к нации тут же выступил и глава Белого дома. Официальный Вашингтон, который по сути всё это время поддерживал идею о военной агрессии со стороны Москвы, тон сбавил. Теперь Байден говорит, что он не утверждает, что Россия вот-вот нападёт на Украину, но вероятность такого исхода по-прежнему сохраняется, добавил президент Соединенных Штатов, тут же отметив, что вообще-то он согласен с предложением Москвы идти путем дипломатии.

"США и НАТО не угрожают России, как и Украина. У нас нет ракет на Украине. И мы не планируем их там размещать. Мы не хотим дестабилизировать обстановку. Россия – не наш враг. Я не верю, что люди России хотят кровавой разрушительной войны с Украиной, с которой у них настолько глубокие связи – исторические и культурные. 77 лет назад мы вместе сражались и победили в худшей войне в истории".

К тому же Байден заверил, что американских военных в случае с конфликта с Россией на стороне Украины не будет. Штаты якобы просто помогли с оружием, советниками, разведданными, но воевать за Киев они не собираются. И вообще Вашингтон надеется увести конфронтацию на поля переговоров.

"Мы должны дать дипломатии все шансы на успех. США внесли свои предложения по безопасности в Европе. Это и новые меры по контролю над вооружениями, и меры по стратегической стабильности. Эти меры относятся ко всем сторонам – равно к НАТО и России. Если мы добьемся конкретных шагов, мы сможем установить общую безопасность", – сказал Байден.

О возможности мирного урегулирования кризиса заговорил и Энтони Блинкен. Сразу после встречи двух лидеров госсекретарь США созвонился с главой российского МИД, в ходе которого подтвердил: Вашингтон намерен идти по дипломатическому пути. И это при этом, что еще день назад он высказывал совершенно противоположное мнение: "Акт агрессии на этой неделе вполне возможен, мы видим, что сейчас происходит вокруг Украины, что идёт размещение российских сил".

И прямо сейчас к украинским границам приковано внимание всех западных СМИ. "Си-эн-эн" надеялись выйти в прямой эфир в момент российского вторжения как минимум четыре специальных корреспондента, операторы всю ночь выжидали на позициях, чтобы успеть снять танки. Агентство "Рейтер" даже запустило прямой эфир из Киева.

Немецкая "Шпигель" эту поездку Шольца назвала "внешнеполитическим крещением нового канцлера". Издание отмечает, что одно дело говорить о войне издалека, другое – вот так сесть за стол и всё предметно обсудить. Не упустили из виду и вопрос, касающийся поставок российского газа в Европу.

На встрече Путин выступил также за введение в эксплуатацию балтийского трубопровода "Северный поток – 2". Этот инфраструктурный проект укрепит энергетическую безопасность Европы, сказал Путин. Оба политика обязались позаботиться о том, чтобы газовый транзит через Европу работал и дальше – через Украину, через Белоруссию и через Польшу, с участием "Северного потока – 1".

Британский журнал "Экономист" вышел с заголовком о том, что Россия продолжает стягивать войска к Украине, при этом издание пишет, что Москва всё же демонстрирует готовность к переговорам. А вот "Сан" ночью пришлось корректировать свой заголовок – они анонсировали вторжение сегодня ровно на три часа ночи, а позже отредактировали статью, сообщив, что "ночь прошла без происшествий". О том, что войны в Европе сегодня точно не будет, в интервью "Вельт" сообщил и постпред России при ЕС. Владимир Чижов добавил, что с российской стороны вообще нет никаких планов идти на конфронтацию.