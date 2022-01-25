Грузовой Dragon успешно приводнился у побережья Флориды

Грузовой корабль Dragon успешно сел на воду в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида США.

Приводнение произошло в 16:05 по времени Восточного побережья США (00:05 по Москве), сообщает SpaceX в своем Twitter.

Космический грузовик доставил на Землю с Международной космической станции более двух тонн различных грузов, в том числе результаты научных экспериментов.

Расстыковка прошла в 18 часов 40 минут по Москве 23 января. Изначально она планировалась на пятницу, 21 января, но дважды переносилась из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения.

Dragon был запущен 21 декабря с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Стыковка произошла 22 декабря. Корабль доставил на МКС три тонны различных грузов: продовольствие, материалы для научных экспериментов, оборудование. Это уже четвертый полет Dragon, всего корабль рассчитан на 5 полетов.

Сейчас на борту станции находятся семь космонавтов – россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.