Грузовой Dragon отстыковался от МКС

От Международной космической станции отстыковался грузовой корабль Dragon, созданный компанией SpaceX. Расстыковка прошла в 18 часов 40 минут по Москве 23 января. Американский космический "Дракон" доставит на Землю 2,2 тонны грузов, включая результаты проведенных в невесомости космических экспериментов.

Расстыковка дважды переносилась, сообщает сайт NASA. Это было связано с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения у побережья Флориды. Приводнение спускаемой части корабля планируется через сутки в Атлантическом океане.

Миссия Dragon, стартовавшего к МКС 21 декабря 2021 года, заключалась в доставке на орбитальную станцию трех тонн грузов. Это продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов. На орбиту космического "Дракона" Илона Маска вывела ракета-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Доставленное продовольствие на станцию достанется находящемуся на станции экипажу. В его состав сейчас входят россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер и астронавты Национального правления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Раджа Чари, Кайла Бэррон, Марк Ванде Хай и Том Маршберн.