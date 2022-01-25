Наброс мощности: единая энергосистема Средней Азии погрузила ее во мрак

Сбои в работе Объединенной энергосистемы Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданной во времена СССР, привели к тому, что обесточены многие населенные пункты на юге Казахстана, в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и Киргизии​​​.

В Ташкенте (Узбекистан) приостановлена работа аэропорта и метро, отключены светофоры. По всему Узбекистану отключены насосные станции, отсутствует отопление, не работают канализация и водоснабжение.

В Бишкеке (Киргизия) отмечены сбои в работе аэропорта, отключены водонапорные станции и светофоры. Электричество в Оше и других киргизских городах городах отсутствует.

В южном Казахстане перебои с электроэнергией отмечены в Алма-Ате, Шымкенте, Таразе, Туркестанской области и прилегающих районах. Аэропорт Алма-Аты работает штатно.

Энергетики Казахстана отметили, что значительный аварийный дисбаланс, возникший в ОЭС ЦА на территории Узбекистана и Киргизии, привел в 09:59 (время московское) к набросу мощности на транзит электроэнергии в системе "Север – Восток – Юг Казахстана".

После чего произошло аварийное разделение транзита с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил около 1500 мегаватт.