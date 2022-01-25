Блэкаут в Центральной Азии. Узбекистан и Казахстан обвиняют друг друга

Подача электроэнергии в Алма-Ате после сбоя восстановлена на 50%. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями сообщила, что произошел значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии.

Авария затронули Киргизию и Узбекистан, которые также входят в систему единого энергетического кольца Центральной Азии. Эта система позволяет странам перераспределять между собой избытки электроэнергии. Сообщается, что аэропорт Ташкента сейчас работает только на прием рейсов. В Бишкек электричество возвращается поэтапно.

Сегодня утром Центральная Азия практически полностью оказалась обесточена. Сейчас подача электроэнергии постепенно восстанавливается. А вот около полудня миллионы людей остались без света. Массовые отключения электроэнергии зафиксированы сразу в трех странах: Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

В крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате света нет в квартирах, в Ташкенте встало метро, в Бишкеке из-за отсутствия электроэнергии нет воды. Массовые отключения электричества, предположительно, связаны с аварией в объединенной энергосистеме Центральной Азии.

В Алма-Ате в час пик на улицах перестали работать светофоры, на дорогах пробки. О перебоях сообщали жители Талдыкоргана, Шымкента, Тараза, Туркестанской области и прилегающих районов.

В столице Киргизии – коллапс. Вслед за отключением электричества сбой дала и другая инфраструктура: без электричества не работают насосные станции, город остался без воды и отопления, перебои со связью и интернетом. Блэкаут в Оше, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

В Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро. Пассажиров подземки эвакуировали спасатели. Железнодорожники сообщают о задержках в прибытии поездов. Аэропорты Узбекистана временно были вынуждены остановить работу. Сейчас снова принимают самолеты в штатном режиме.

Блэкаут парализовал горнолыжные курорты. В соцсетях туристы делятся видео, как "повисли в воздухе", когда остановились канатные дороги.

Авария парализовала систему единого энергетического кольца Центральной Азии. Эта система позволяет странам перераспределять между собой избытки электроэнергии.

Власти Казахстана и Узбекистана разошлись в версиях о причине масштабной энергоаварии, из-за которой густонаселенные районы страны остались без электричества. В Минэнерго Узбекистана заявили, что отключение произошло из-за аварии на территории Казахстана. А в Казахстане утверждают, что причина в энергосистемах Узбекистана и Кыргызстана, где произошло быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии.