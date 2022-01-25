Подозреваемого в нападении на вдову Градского вычислили по камерам в метро

Выйти на след подозреваемого в разбойном нападении на вдову музыканта Александра Градского помогла система распознавания лиц, установленная в столичном метро. Предполагаемым злоумышленником оказался 27-летний уроженец Таджикистана Умеджон Жабборов, объявленный в федеральный розыск после похищения почти 100 миллионов рублей у Марины Коташенко.

Задержанный последние 10 лет жил в Москве, а в 2017 году получил год колонии за попытку дать взятку полицейскому. Тот уличил Жабборова в торговле алкоголем в ночное время.

Остановили подозреваемого в разбое на станции метро "Менделеевская" после того, как его "опознали" камеры распознавания лиц. Признал ли молодой человек свою вину, остается неизвестным.

Громкая история с хищением 100 миллионов рублей наличными произошла днем 16 января под Наро-Фоминском. Трое злоумышленников спровоцировали аварию с кроссовером, которым управляла Марина Коташенко, а затем, угрожая ей пистолетом, проследовали в частный дом, где и хранилась крупная сумма. Более того, преступники заставили потерпевшую отвезти их к машине с подложными номерами, на которой и скрылись.