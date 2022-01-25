Кремль обеспокоен действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины

США нагнетают напряженность, Кремль обеспокоен действиями Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он добавил, что переправка в Европу нескольких тысяч американских военных никак не повлияет на переговоры по гарантиям безопасности. Сейчас Москва ждет письменный ответ от США, который должен прийти на этой неделе, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, ранее Пентагон заявил, что планирует перебросить в Европу 8,5 тысячи военнослужащих. Речь идет об ударных подразделениях, разведчиках, врачах и авиации. Правда окончательного решения пока не принято.

Также генсек НАТО сообщил, что альянс может направить дополнительные боевые группы на восток.