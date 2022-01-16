Кремль: войска на границе с Украиной – реакция на НАТО

Россия вынуждена принимать меры предосторожности – так в Кремле объяснили присутствие российских военнослужащих вблизи границы с Украиной.

Как заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские власти считают необходимым оставить их там "перед лицом очень напряженной ситуации", связанной с продвижением инфраструктуры НАТО к российским границам.

В частности, Песков указал, что недружелюбную атмосферу в регионе создают различные учения НАТО, а также полеты натовских истребителей и шпионских самолетов.

Ранее российские власти неоднократно отвергали все обвинения западных стран в "агрессивных действиях". По словам представителя Кремля, Россия имеет право перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Между тем, администрация президента США подготовила 18 сценариев действий на случай "нападения" РФ на Украину, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.