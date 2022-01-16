Песков о возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине

Западные СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщили, что Россия может разместить наступательные вооружения на Украине.

Такие сообщения – "это их слова", нужно принимать во внимание контекст, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос РИА Новости о том, имеет ли Россия такие планы.

Песков дал интервью телеканалу CNN, полная версия интервью выйдет в воскресенье.

Агентство Bloomberg со ссылкой на расшифровку интервью Пескова сообщило, что он якобы заявил, что Россия не говорит о том, что не собирается размещать наступательные вооружения на Украине.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Россия никому не угрожает и ни на кого не намерена нападать. Заявления об "агрессии России" используют как предлог для размещения войск НАТО вблизи границ России.

МИД заявил ранее, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности НАТО помочь Киеву защититься от "агрессии" – это и смешно, и опасно.

Украина и Запад выражают обеспокоенность усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.

Песков отметил в этой связи, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение. Это никому не угрожает и никого не должно волновать.