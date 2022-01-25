Аргентина передаст ВОЗ данные об эффективности "Спутника V"

Минздрав Аргентины передаст Всемирной организации здравоохранения данные по эффективности российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как "Спутника V", так и вакцины CanSino и препарата Sinopharm в педиатрии", – сказала министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти.

Виссотти уточнила, что экспертам ВОЗ проводящим экспертизу вакцины, необходимы данные о ее эффективности из реальной жизни.

"Спутник V" используется в Аргентине с декабря 2020 года. В декабре 2021 году в стране полностью одобрили вакцину "Спутник Лайт". За время применения вакцины ученые Буэнос-Айреса выяснили, что способность к нейтрализации любых штаммов коронавируса после прививки вакциной "Спутником V" с течением времени растет. Это объясняется тем, что антитела постепенно созревают, что улучшает их способность блокировать вирус и мешать заражению.

"Спутник V" – первая в мире вакцина от коронавируса, она одобрена в 71 стране, эффективность составляет 97,6%.