Аргентина указала на антироссийскую ошибку Европы

Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал ошибкой нежелание Европы одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

По его мнению, действия ЕС продиктованы в первую очередь геополитикой. Фернандес сообщил, что лично пытался убедить западных партнеров в эффективности прививки и в качестве доказательства приводил опыт вакцинации своей страны, передает телеканал "Россия 24".

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти ранее на этой неделе сообщила, что ВОЗ попросила страну поделиться всей имеющейся у нее информацией об эффективности "Спутника V", а также ряда других препаратов.

Глава Минздрава напомнила, что "Спутник V" используется в Аргентине с декабря 2020 года. В декабре прошлого года в стране полностью одобрили вакцину "Спутник Лайт".

"За время применения вакцины ученые Буэнос-Айреса выяснили, что способность к нейтрализации любых штаммов коронавируса после прививки вакциной "Спутник V" с течением времени растет", – сообщила Виссотти.

"Спутник V" – первая в мире вакцина от коронавируса, она одобрена в 71 стране мира, эффективность составляет 97,6%. Это первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. Президент Фернандес сделал три прививки российским препаратом.