Российская авиация и ракетные войска начали отрабатывать учебные задачи

Российские многоцелевые истребители Су-35 с Восточного военного округа совершают перелёт на белорусские аэродромы. Перебазирование ведётся в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

После прибытия лётчики заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Проверка проходит в два этапа. Сначала до 9 февраля выполняется перемещение военных и техники для создания общей группировки войск на территории республики. Подразделения берут под защиту важные объекты. Затем пройдёт совместное учение "Союзная решимость 2022". Военные отработают отражение внешней агрессии и борьбу с терроризмом.

Масштабные учения ракетчиков начались в Ивановской области. Свои части покинули расчёты РВСН на новейших мобильных комплексах "Ярс". Современная техника вышла на маршруты боевого патрулирования.

Во время манёвров военные отрабатывают множество задач. Ракетчики в том числе выводят комплексы на полевые позиции и оборудуют их с инженерной точки зрения. Они также совершают марши на дистанцию до ста километров, тренируются маскировать технику и организовывать боевую охрану.

Тем временем в Арктике начал крупные учения Северный флот России. Задействовано до 30 кораблей и подлодок, до 20 самолетов и вертолетов, 1200 военных. На маневрах отработают защиту Севморпути.