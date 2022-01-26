Стало известно о болезни Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Сданный им тест показал положительный результат.

По сообщению пресс-службы правительства, заболевание протекает бессимптомно, поэтому премьер самоизолировался и будет работать удаленно.

Пашинян сделал необходимые прививки, 20 января он сообщил, что получил третью, бустерную, дозу вакцины.

В Армении за последнюю неделю наблюдается резкий рост числа заражений коронавирусом. Только 26 января было выявлено более 1 900 новых случаев. На прошлой неделе заболевало в среднем 500-900 человек за сутки, пишет ТАСС.